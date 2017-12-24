Украинский военный попросил убежища на российской границе

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По словам беглеца, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Дезертирство украинец объяснил неуставными взаимоотношениями в воинской части.
Вопрос о статусе беженца в отношении украинского военного будут решать уполномоченные российские структуры, уточняет ТАСС.
В начале октября погрануправление ФСБ по Белгородской области задержало гражданина Украины за незаконное пересечение границы на Луганском направлении.В ВСУ заявили, что это дезертир из зоны АТО, который с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам, не оформив необходимые для убытия из воинской части документы.
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