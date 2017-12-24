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Украинский военный попросил убежища на российской границе

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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Контрактник, проходящий службу в ВСУ, дезертировал из части в Россию

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Как следует из сообщения пресс-службы областного погрануправления ФСБ, служащий Вооруженных сил Украины обратился за получением статуса беженца в РФ к пограничникам в одном из пунктов пропуска в Брянской области.

По словам беглеца, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Дезертирство украинец объяснил неуставными взаимоотношениями в воинской части.

Вопрос о статусе беженца в отношении украинского военного будут решать уполномоченные российские структуры, уточняет ТАСС.

В начале октября погрануправление ФСБ по Белгородской области задержало гражданина Украины за незаконное пересечение границы на Луганском направлении.

В ВСУ заявили, что это дезертир из зоны АТО, который с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам, не оформив необходимые для убытия из воинской части документы.
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