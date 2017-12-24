Украинский военный попросил убежища на российской границе

Контрактник, проходящий службу в ВСУ, дезертировал из части в Россию

Как следует из сообщения пресс-службы областного погрануправления ФСБ, служащий Вооруженных сил Украины обратился за получением статуса беженца в РФ к пограничникам в одном из пунктов пропуска в Брянской области.

По словам беглеца, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Дезертирство украинец объяснил неуставными взаимоотношениями в воинской части.

Вопрос о статусе беженца в отношении украинского военного будут решать уполномоченные российские структуры, уточняет ТАСС.

В начале октября погрануправление ФСБ по Белгородской области задержало гражданина Украины за незаконное пересечение границы на Луганском направлении.