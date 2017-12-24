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Яценюка прощупали в аэропорту Женевы

Фото: Danil Shamkin/Zuma/TASS
В Интерполе заявили, что задержание бывшего украинского премьера не связано с его объявлением в розыск Россией

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк вернулся из небытия на ленты информагентств в субботу, когда стало известно, что он на непродолжительное время был задержан сотрудниками службы аэропорта Женевы, куда прилетел с младшей дочерью.

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Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо поспешила заявить, что задержание произошло по запросу России, которая ранее объявила экс-премьера Украины в международный розыск по линии Интерпола.

Однако глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя утверждает, что ситуация с проверкой в аэропорту Женевы не связана с поручениями международной полиции.

"Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии. События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке", - сообщил Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

Москва в февраля этого года объявила Арсения Яценюка в международный розыск, а в марте российский суд заочно арестовал его по трем статьям УК: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Украинский политик обвиняется в участии с боевых действиях в Чечне в 1994-95 годах на стороне боевиков. Яценюк все обвинения отрицает.

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