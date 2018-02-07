Киев обвинил Москву в претензиях Загреба на дырявые самолеты

Украинские оборонщики не перестают жаловаться на российских конкурентов

Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" отрицает, что получала от Хорватии какие-либо претензии по поводу обнаруженных дефектов на отремонтированных предприятием истребителях МиГ-21. Об этом сообщается на сайте компании.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у "Укрспецэкспорта" нет. И мы вынуждены констатировать факт, что появление ложной информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России", – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что хорватское издание Jutarnji Vijesti, опубликовавшее 5 февраля информацию о фальсификации с МиГами, ссылается на собственные источники. Украинские оборонщики провели исследование и выяснили страшную правду – такие кремлевские СМИ, как "Звезда" и "Московский комсомолец", массово стали распространять цитаты из того материала. Правда, непонятно, какой "криминал" из этого следует.

Представители "Укрспецэкспорта" также подчеркнули, что Минобороны Хорватии решило заключить договоры на капитальный ремонт десяти вертолетов Ми-171Ш с холдингом "Вертолеты России", несмотря на санкции Евросоюза и тот факт, что украинская компания обладает "значительно большим опытом" в этой области.

В компании заявили, что неоднократно обращались к хорватской стороне с предложением провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить "все возможные проблемные вопросы в рамках исполнения контракта", однако инициатива "Укрспецэкспорта" была проигнорирована.



Напомним, в понедельник издание Jutarnji Vijesti, ссылаясь на Минобороны Хорватии, написало, что Загреб намерен вернуть Киеву четыре истребителя МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях были обнаружены утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании. Кроме того, хорваты якобы требуют заменить эти самолеты на новые.

