Крым обзавелся друзьями из Германии

Немецкие депутаты будут содействовать снятию антироссийских санкций, а крымчане задали щепетильный вопрос Меркель

Посетившие российский полуостров депутаты бундестага назвали себя друзьями Крыма и обещали активно участвовать в процессе разрешения проблемы ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил во вторник, 6 февраля, член парламента земли Северный Рейн - Вестфалия Роджер Беккамп на встрече с российскими коллегами из Госсовета республики.

"Здесь сидят девять друзей Крыма. Я говорю это потому, что за эти дни мы смогли многое увидеть. Мы приложим все усилия, чтобы санкции с России были сняты", - цитирует "Крыминформ" Беккампа.

Немецкую делегацию особенно впечатлили несколько вещей - это сердечный прием крымчан и собственный выбор, в какой стране они хотят жить.

"Референдум - это то, что вы сделали, это то, чего нет у нас в Германии, и мы вам честно завидуем", - приводит слова политика РИА "Новости".

Также Беккамп выразил благодарность жителям полуострова за то, что они ухаживают за могилами немецких солдат.

В свою очередь, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов попросил немецких гостей напомнить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель про объединение Германии, которое тогда поддержали крымчане.

"Мы просим передать госпоже Меркель, что обижены на то, что объединение немцев приветствовали, а объединение русских в Германии отрицают", - сказал Мурадов.

Напомним, делегация немецких депутатов, куда вошли представители от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов - Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии - находится в Крыму с официальным визитом с 3 февраля. Впрочем, в Берлине эту поездку называют частной.

В понедельник в отношении немецких парламентариев уже возбудилась виртуальная украинская прокуратура "Автономной Республики Крым", открывшая против них уголовные дела. Чем изрядно насмешила гостей из Германии.

