Снайперами на Евромайдане командовал американец
Грузинские снайперы, участвовавшие в бойне на Майдане, подчинялись американскому военному, с которым их свели экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.
Один из стрелков Александр Ревазишвили рассказал, что инструктора звали Кристофер Брайан, которого лично представил Саакашвили.
"Он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке", - цитирует его РИА "Новости".
Еще один грузинский военный Коба Нергадзе заявил, что во время Майдана все было распланировано по минутам. Первыми, по его словам, должна была стрелять группа под руководством нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.
Нергадзе рассказал, что в течение 20 минут нужно было постоянно менять свою позицию, для того чтобы стрелков не обнаружили полицейские.
"Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен. Мамулашвили раздал членам групп стрелков белые повязки для отличия своих от чужих", – добавил он.
Снайперы утверждают, что оружие и приказы они получали непосредственно от Пашинского. Он выступил перед ними и заявил, что "нужно помочь братскому народу и скоро у нас будет задание". Подробностей, однако, он не сообщил.
При раздаче автоматов депутат подчеркнул, что это необходимо для защиты.
"Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание", - уточнил Ревазишвили.
Его слова подтвердил и Нергадзе.
Снайперы ранее рассказали, что за выполнение задания им платили по $60 тысяч. А Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично вели огонь по людям.
Во время столкновений на площади в Киеве погибли более 100 человек.
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