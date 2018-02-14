Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США ждут досрочной смены киевской власти

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеПорошенко мечется между двух огней
О грядущих политических потрясениях на Украине предупредила американская разведка

Ситуация на Украине такова, что может возникнуть необходимость проведения досрочных президентских выборов. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса, подготовленного для Сената.

Главный разведчик США утверждает, что на Украине зреет недовольство граждан. Украинцы разочарованы медленным темпом реформ, усилением коррупции, понижением уровня жизни населения. Этим, по мнению автора доклада, может воспользоваться оппозиция, чтобы ослабить позиции действующего президента Петра Порошенко.

По теме

Как отмечает Коутс, назревающие политические потрясения могут не только лишить Незалежную шанса на восстановление экономики в обозримой перспективе. Досрочными выборами может воспользоваться Россия, чтобы свернуть Киев с прозападного курса, опасаются в США.

Выборы президента Украины, а также в Верховную раду должны состояться в 2019 году. Однако в стране все чаще звучат требования распустить парламент и провести выборы депутатов досрочно, поскольку нынешний состав законодательного органа власти слаб и неэффективен. Параллельно оппозиция выступает и за импичмент Порошенко. Между тем сам президент Незалежной не раз заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ на Украине, так что все должно идти по плану. А в 2019 г. он намерен вновь выставить свою кандидатуру.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне сметают все преграды на Олимпиаде

Сборная продолжает радовать болельщиков победами

Выдвинута официальная версия крушения Ан-148

К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей