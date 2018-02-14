США ждут досрочной смены киевской власти

О грядущих политических потрясениях на Украине предупредила американская разведка

Ситуация на Украине такова, что может возникнуть необходимость проведения досрочных президентских выборов. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса, подготовленного для Сената.

Главный разведчик США утверждает, что на Украине зреет недовольство граждан. Украинцы разочарованы медленным темпом реформ, усилением коррупции, понижением уровня жизни населения. Этим, по мнению автора доклада, может воспользоваться оппозиция, чтобы ослабить позиции действующего президента Петра Порошенко.

Как отмечает Коутс, назревающие политические потрясения могут не только лишить Незалежную шанса на восстановление экономики в обозримой перспективе. Досрочными выборами может воспользоваться Россия, чтобы свернуть Киев с прозападного курса, опасаются в США.

Выборы президента Украины, а также в Верховную раду должны состояться в 2019 году. Однако в стране все чаще звучат требования распустить парламент и провести выборы депутатов досрочно, поскольку нынешний состав законодательного органа власти слаб и неэффективен. Параллельно оппозиция выступает и за импичмент Порошенко. Между тем сам президент Незалежной не раз заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ на Украине, так что все должно идти по плану. А в 2019 г. он намерен вновь выставить свою кандидатуру.