Американцы приговорили Порошенко

Соцопрос, проведенный институтом из США, стал предвестником конца действующей власти

Международный республиканский институт (США) провел на Украине социологический опрос, который показал тотальную неудовлетворенность украинцев своей жизнью и тем курсом, которым следует их страна. Исследование продемонстрировало катастрофическое падение поддержки населением деятельности киевского режима.



Заокеанские социологи выяснили, что 76% опрошенных негативно оценили работу президента Украины Петра Порошенко. Полностью удовлетворены ею всего 3% украинцев, частично – 12%, еще 9% респондентов затруднились с ответом по тем или иным причинам, передает Eurasia Daily. Столь низкий уровень поддержки – это абсолютный антирекорд для действующего президента страны с момента возникновения украинского государства.

Остальные политики также получили по полной. Три четверти участников опроса (75%) негативно оценивают деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана, столько же – экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, 70% – экс-премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 82% – министра внутренних дел Арсена Авакова и 81% – генерального прокурора Юрия Луценко. Члены "Оппозиционного блока" не вызывают у украинцев столь резкого неприятия. Работой лидера политсилы Юрия Бойко недовольны 67% респондентов, его однопартийца Александра Викула – 62%.

Рейтинг основных политических партий упал до минимума. Всего 8% украинцев готовы проголосовать на парламентских выборах за "Батькивщину" Юлии Тимошенко, 6% – за "Оппозиционный блок", по 5% – за оппозиционную политическую силу "За жизнь" и за "Блок Петра Порошенко". Остальные партии и блоки рискуют не попасть в Раду.

Украинцы смотрят в будущее с крайним пессимизмом: 42% жителей страны считают, что в дальнейшем все станет только хуже, 26% – что вряд ли что-нибудь изменится, и лишь 11% верят в позитивные перемены.

Семьдесят один процент участников исследования заявил о том, что страна движется в неправильном направлении. Две трети опрошенных (66%) считают, что за последний год экономическая ситуация на Украине ухудшилась, 24% – что осталась без изменения, и всего лишь 6% – что улучшилась. Оценки личного благосостояния примерно такие же: 64% говорят о том, что стали жить хуже, около 7% видят улучшения, а 26% утверждают, что для них лично ничего не изменилось.

Подавляющее большинство граждан Незалежной (69%) назвали самой острой проблемой лично для себя резкий рост цен. А вот что касается вызовов для всей страны в целом, то 48% считают самой большой национальной бедой коррупцию.

Евроинтеграцию сегодня поддерживают 50% участников опроса – это самый низкий показатель с момента Евромайдана. Эти цифры колеблются от 76% в западных регионах до 23% в восточных. О желании интегрироваться в Таможенный союз или другое евразийское объединение заявили 16% участников опроса (в восточных регионах – 30%).

Идею вступления в НАТО поддерживают 37% украинцев, 26% открыто выступаю против альянса. Остальные опрошенные по тем или иным причинам демонстрировать свои предпочтения не стали. В относительном меньшинстве впервые за последнее время оказались граждане, настроенные против России. Их в этот раз насчитали 48% (в сентябре 2014-го их было 66%).

Издание отмечает, что на юго-востоке Украины многие жители отказались участвовать в опросе, который проводился по заказу американцев. Так что реальные цифры поддержки оппозиционных сил, выступающих за восстановление нормальных отношений с Россией, могут быть гораздо больше.

Исследование было выполнено украинской компанией GFK с 15 ноября по 14 декабря 2017 г. среди 2 тысяч 400 респондентов по репрезентативной выборке. Дополнительный опрос был проведен среди жителей Мариуполя, Николаева, Хмельницкого и Днепра.