Саакашвили поиздевался над бессилием генпрокурора

Бывший губернатор Одессы завел старую пластинку об украинских барыгах и олигархах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен экстрадировать Михаила Саакашвили в Грузию, потому что прокуратура развалила дело против него о подготовке госпереворота в Незалежной. Об этом экс-председатель Одесской облгосадминистрации заявил со страницы своего Facebook.

"Нет уж, судите меня здесь за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ", как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, "доказательства" исчезли, "телефонный разговор" оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой на Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас, господин бездипломный прокурор", – написал Михаил Николозович.

Ранее в четверг Луценко в ходе большого интервью на ТСН сообщил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию станет для него "самым трудным решением", поскольку будет означать его "стопроцентное заключение". В любом случае, подчеркнул генпрокурор, Киев будет действовать в рамках подписанных международных обязательств, "в том числе перед Грузией".

В отличие от лидера "Движения новых сил", Луценко считает, что подлинность представленных записей телефонных разговоров между Саакашвили и беглым олигархом, соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о спонсировании акций лица без гражданства доказана. По его словам, он "ночь не спал", когда их прослушал, и "весь позитив Саакашвили" для него "ушел в воспоминания".

Также Луценко был задан вопрос, владеет ли он фактами, что другой сбежавший украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым Саакашвили встречался в прошлом году в Женеве, оказывал скандальному политику финансовую и медийную помощь. На что "бездипломный прокурор" после витиеватых ответов таки выдал: "Нет, фактов не было. Было стойкое ощущение".

Напомним, 5 февраля Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Саакашвили.

Сегодня же стало известно, что прокуратура Киева планирует опросить Саакашвили в рамках экстрадиционной проверки, которую проводит Минюст, в понедельник, 12 февраля, пишет агентство УНН.

