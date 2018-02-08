Украинские нардепы разозлились на коллег, умотавших в США и бросивших исполнять свои прямые обязанности

Второй день подряд Верховная рада негодующе бурлит по поводу массового отъезда в Вашингтон на молитвенный завтрак, который традиционно организовывает президент США. По этой причине в зале украинского парламента недостаточно голосов для принятия законов. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны Рады воззвал высчитать часть заработной платы у отсутствующих на заседании народных избранников, сообщает издание "Гордон".

"Я понимаю, что им зарплата до лампочки, если они по $100 тыс платят за завтраки и за фотографии с американскими конгрессменами", – отметил Ляшко.

Любитель вил и вышиванок потребовал опубликовать фамилии всех депутатов, которые не присутствуют в зале на текущей пленарной неделе.

"Сейчас рассматривается очень важный вопрос – доступ людей с особенными потребностями. Мы видим, что в парламенте нет голосов, нет людей, чтобы принимать решения. Вчера досрочно закрылось заседание парламента из-за того, что более 50 депутатов полетели на молитвенный завтрак в Америку. Вместо того чтобы идти на завтрак, обед и ужин к украинцам, посмотреть, есть ли у украинцев, чем завтракать и ужинать, они полетели на молитвенный завтрак в Америку", – цитирует "ПолитНавигатор" Ляшко.

Он красноречиво рассказал, как его коллеги по Раде в эти дни бегают в Штатах около "Мэ" и "Жо" (собственно, у туалетов), "таскают за полы конгрессменов, чтобы сфотографироваться", потом вернутся в ридну неньку, чтобы показать, какие они крутые. "Крутой ты, когда ты тут работаешь и имеешь чувство долга, когда ты помнишь про интересы украинцев, когда в результате твоей работы у них есть чем завтракать, обедать и ужинать. А то довели наших людей до ручки, а теперь ездят на молитвенные завтраки в Америку", – подчеркнул радикал.

С паном Ляшко согласился депутат из "Оппозиционного блока" Игорь Шурма.

"Назовите хоть одну страну, от которой сорок человек поехали на завтрак. Вы знаете, что, по инсайдерской информации, этот завтрак стоит от $50 тысяч? Посчитайте расходы на перелет, на проживание. Может, лучше сюда их президента пригласить? Дешевле выйдет", – сказал представитель оппозиционного крыла Рады.

Между тем точное число выехавших на сегодняшний завтрак представителей Незалежной до сих пор неизвестно, то ли 40, то ли 50. Ранее украинские СМИ сообщали, что в США отправились депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко; представители фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, Павел Унгурян; члены фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, Максим Ефимов, Андрей Павелко, всего около 20 человек, и много других политиков.

Юлия Владимировна уже успела громко отметиться на одном из тематических мероприятий, о чем рассказал сегодня RT член экспертного совета комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Константин Бендас.

"Вчера одну из таких сессий была приглашена завершить молитвой Юлия Тимошенко. Она превратила молитву в политическое выступление. Я знаю, что она владеет английским. Тем не менее она говорила на украинской мове, ее переводили, это было так странно. На молитву выделено три-пять минут. Так вот, она вместе с переводчиком 15 минут толкала политическую речь", – считает Бендас.

По информации издания, на завтраке будут присутствовать около 55 граждан России.