Кандидат в президенты России собралась в предвыборную поездку в США

Светская львица и начинающий политик приняла нестандартное решение - отправиться на Национальный молитвенный завтрак. И, видимо, неспроста: в нем должен участвовать президент США.

Поездка Ксении Собчак запланирована на начало февраля, сообщает Русская служба BBC. Планируется, что 6 февраля она выступит в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, а на следующий день - в Джорджтаунском университете.

О том, что российская оппозиционерка побывает на таком событии, на условиях анонимности рассказали два источника BBC. Отмечается, что организацией посещения молитвенного завтрака Собчак с Трампом занимался политтехнолог Алексей Ситников, покинувший штаб кандидата в президенты в октябре 2017 года.

В свою очередь, пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть такой план.

Молитвенный завтрак - традиционная встреча последователей разных религий, а также представителей американской политической и деловой элиты - проходит в Вашингтоне ежегодно с 1952 г., и каждый президент США посещает это мероприятие. Для Трампа такой завтрак станет вторым.