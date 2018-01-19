Крещенское купание Собчак обернулось фиаско

Молодой политик искупалась в вонючей речке

На праздик Крещения в этом году решили окунуться в традиционную прорубь многие политики. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России. Своей радостью молодой политик поделилсь в микроблоге Instagram: "Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово,речка Ушайка" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Подписчики Ксении разделились в оценках ее поступка. Одни восхитились ее смелостью: "Ксюша ты Молодец !", " Уважаю!!!!!", "Супер! Ощущение наверное просто шикарное!!!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Однако были и такие, кто выразили сомнение в искренности порыва Собчак: "На что только не идет эта дама ради дешевого пиара", "Лицемерие зашкаливает!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Жители Томска немедленно начали сокрушаться в Сети, что Ксению не предупредили об опасности купания в Ушайке. Томичи объяснили, что эта речка течет через Томск, и она - одна из самых грязных рек области, ведь в нее выведены канализационные коллекторы.

Издание "МК" сообщает, что в октябре прошлого года Томская областная прокуратура проверила Ушайку на предмет загрязнения. Выяснилось, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации - по нефтепродуктам в 5 раз, по железу в 4 раза, по аммоний-ионам - в 50 раз.