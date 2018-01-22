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Собчак прочат провал

Ксения Собчак. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кандидат в президенты "Против всех" будет работать на свой круг избирателей

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак удивила политологов. В понедельник, 22 января, на сайте ее предвыборного штаба появилось сообщение о том, что собраны 100 тыс. подписей, необходимых для официальной регистрации в качестве участника избирательной кампании. Не все верили, что ей это удастся, отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Я удивился, - признался он. - Я сомневался, что Собчак наберет необходимое количество подписей. Кроме того, она сама, по-моему, сомневалась. Но я рад, что она собрала свои голоса. Этой части электората нужен свой представитель", - приводит RT слова эксперта.

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По мнению Журавлева, 100 тысяч - это практически вся группа избирателей, готовых поддержать Собчак. Если бы телеведущая изменила свое поведение или характер высказываний по ряду проблем, сторонников у нее могло бы прибавиться. Однако цель кандидатки - не победа, а участие, считает политолог.

"Собчак борется за приз "Чтобы жители не забыли", она побеждать не собирается. Ей нужно держать в напряжении свой электорат, то есть 100 тыс. с небольшим человек, сколько она и собрала подписей, и она будет это делать", - убежден Журавлев. Если Собчак станет более "формальной", она перестанет быть интересной и этому кругу избирателей, поэтому она будет придерживаться курса, который выбрала изначально. В итоге, по мнению эксперта, на дебатах Собчак будет крайне невоздержанна на язык и при голосовании наберет до 5% голосов.

Ранее Ксения Собчак заявила, что уверена в победе Владимира Путина.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. 

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