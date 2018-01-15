Начинающий политик высказалась о положении дел в российском регионе

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что жители Крыма неполноценны по отношению к миру.

Собчак напомнила, что, несмотря на то что Крым является частью России, на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка, крымчане не могут выезжать за границу. "Почему в Крыму не проводится ни один матч Чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет... любая международная компания попадет под санкции", - сказала она в эфире Радио "Комсомольская правда".

По мнению кандидата в президенты, Крым будет нищать, на регион будет тратиться все больше бюджетных денег и люди будут жить там плохо.

"Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями", - подчеркнула Собчак.

На вопрос о том, примет ли она голоса крымчан, отданные за нее как кандидата в президенты, Ксения ответила: "Я бы эти голоса взяла, я за людей".