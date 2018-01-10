Собчак встряла в мужской спор

Здоровье
- Рак косит жителей Севера
- Как вернуть форму после новогодних праздников
- Названы опасные последствия опьянения
Кандидат в президенты Ксения Собчак высказала свое мнение о песне клауд-рэпера Pharaoh "Пять минут назад". При этом она обвинила участников обсуждения в сексизме.
История началась с того, что комик Семен Слепаков указал на неточность в тексте песни. В каждом куплете рэпер поет "я оттрахал твою суку ровно пять минут назад". По мнению Слепакова, это нелепая ошибка, так как в новых куплетах должна прибавляться еще минута.
"Уже в следующем припеве Вы снова поёте "я оттрахал твою суку ровно ПЯТЬ минут назад", хотя, пока Вы пели второй куплет, прошла еще одна минута! Я засекал. При всём уважении к Вам, я считаю, что это неприемлемо. "Я оттрахал твою суку ровно ШЕСТЬ минут назад" - именно так должен звучать второй припев Вашего хита и далее в хронологическом порядке", - написал юморист.
На это замечание ответил певец Сергей Шнуров, который, в свою очередь, указал на ошибку самого Слепакова.
"В вашем исследовании допущена типичная ошибка человека не знакомого с апориями Зенона. Ахиллес не догонит черепаху, как и вы не догоняете содержание текста", - написал музыкант.
Уважаемый и горячо любимый @shnurovs! Вы меня окончательно запутали, но я доверюсь вашему опыту и авторитету. Радует также и то, что в отличие от суки и Фараона, Ахиллес никогда не трахнет черепаху, поскольку он ее не догонит. В защиту отцовского подхода также могу сказать, что иногда один качественный отцовский раз стоит больше, чем множество юношеских. Хотя, очевидно, в случаях, когда речь идет о чужих суках, порой необходимо действовать быстро и решительно, не заботясь о качестве. Везде свои нюансы.
В споре поставила точку Ксения Собчак, которая обвинила Шнурова и Pharaoh в сексизме.
"Мальчики, вы невероятные. Но как кандидат могу констатировать наличие сексизма по отношению к черепахе (очевидно женского рода) и к суке. Пускай и чужой", - написала она.
Эта дискуссия взбудоражила и остальных пользователей Сети. Кто-то поделился своим мнением, а кто-то даже обвинил Слепакова в желании пропиариться за счет песни.
Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты
Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж