Собчак встряла в мужской спор

Телеведущая и кандидат в президенты защитила черепах от сексизма

Кандидат в президенты Ксения Собчак высказала свое мнение о песне клауд-рэпера Pharaoh "Пять минут назад". При этом она обвинила участников обсуждения в сексизме.

История началась с того, что комик Семен Слепаков указал на неточность в тексте песни. В каждом куплете рэпер поет "я оттрахал твою суку ровно пять минут назад". По мнению Слепакова, это нелепая ошибка, так как в новых куплетах должна прибавляться еще минута.

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"Уже в следующем припеве Вы снова поёте "я оттрахал твою суку ровно ПЯТЬ минут назад", хотя, пока Вы пели второй куплет, прошла еще одна минута! Я засекал. При всём уважении к Вам, я считаю, что это неприемлемо. "Я оттрахал твою суку ровно ШЕСТЬ минут назад" - именно так должен звучать второй припев Вашего хита и далее в хронологическом порядке", - написал юморист.

На это замечание ответил певец Сергей Шнуров, который, в свою очередь, указал на ошибку самого Слепакова.

"В вашем исследовании допущена типичная ошибка человека не знакомого с апориями Зенона. Ахиллес не догонит черепаху, как и вы не догоняете содержание текста", - написал музыкант.

В споре поставила точку Ксения Собчак, которая обвинила Шнурова и Pharaoh в сексизме.

"Мальчики, вы невероятные. Но как кандидат могу констатировать наличие сексизма по отношению к черепахе (очевидно женского рода) и к суке. Пускай и чужой", - написала она.

Эта дискуссия взбудоражила и остальных пользователей Сети. Кто-то поделился своим мнением, а кто-то даже обвинил Слепакова в желании пропиариться за счет песни.