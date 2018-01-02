Неизвестные "заминировали" дом Собчак на Рублевке

Спецслужбы эвакуировали из здания около 40 человек

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

На время проверки была проведена частичная эвакуация жильцов, здание покинули около 40 человек.

По некоторым данным, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

Телефонные террористы в России активизировались накануне Нового года: в последний день декабря было "заминировано" более 50 объектов в 30 городах, а том числе несколько аэропортов, торговые центры, рестораны и станция метро. На время проверок были эвакуированы более 14 тысяч человек. Все звонки об угрозах взрыва оказались ложными.