Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неизвестные "заминировали" дом Собчак на Рублевке

Фото: nac.gov.ru
Спецслужбы эвакуировали из здания около 40 человек

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По теме

На время проверки была проведена частичная эвакуация жильцов, здание покинули около 40 человек.

По некоторым данным, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

Телефонные террористы в России активизировались накануне Нового года: в последний день декабря было "заминировано" более 50 объектов в 30 городах, а том числе несколько аэропортов, торговые центры, рестораны и станция метро. На время проверок были эвакуированы более 14 тысяч человек. Все звонки об угрозах взрыва оказались ложными.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей