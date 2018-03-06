Власти Крыма требуют снять Собчак с выборов
Власти Крыма обескуражены заявлением Ксении Собчак, которая изъявила желание посетить полуостров только с разрешением украинской стороны. Своим поведением кандидат в российские президенты игнорирует Конституцию своей страны, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек, который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей – не знает конституции России, где республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты Российской Федерации", – передает слова парламентария РИА "Новости".
Более того, по его мнению, подобные высказывания Собчак должны отразиться на ее политической карьере. Фикс предложил снять "блондинку в шоколаде" с выборов: мол, ей нет места в президентской гонке. "На мой взгляд, Центральной избирательной комиссии нужно было бы принять решение о снятии ее с избирательного марафона как человека, который игнорирует конституцию и действия которого находятся в прямом противоречии с основным законом страны", – отрезал Фикс.
Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым. Ответ не заставил себя долго ждать. Украинская сторона в лице депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука уже выдвинула свои условия. В Facebook политик написал, что Киев "может позволить гражданке РФ Ксении Собчак посетить оккупированный ее соотечественниками украинский Крым".
Однако "добро" Незалежная даст только в том случае, если визит Ксении Анатольевны не будет сопровождаться предвыборной агитацией. "Она должна быть уведомлена о запрете агитировать за себя как кандидата в президенты РФ на территории нашего полуострова", – предупредил депутат.
Напомним, лидера страны россияне будут выбирать 18 марта из 8 претендентов на президентский пост. За три месяца,18 декабря, стартовала избирательная кампания. Для крымчан и жителей Севастополя данные выборы станут первыми после воссоединения с Россией в марте 2014 года. Ранее сообщалось, что украинский МИД по этому поводу направил России ноту протеста .
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