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Собчак требуют упрятать за решетку

Фото: GLOBAL LOOK press/sobchakprotivvseh.ru
Телеведущая поплатится за свои слова о Крыме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала посадить в тюрьму кандидата в президенты России Ксению Собчак. 

Поклонская считает, что, спрашивая разрешение у Киева на въезд в Крым, Собчак показывает свое неуважение к стране и ее гражданам, над которыми она хочет иметь власть.

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"Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК", – написала Наталья на своей странице "ВКонтакте".

Она уверена, что действия кандидата подпадают под статью Уголовного кодекса о нарушении территориальной целостности России, согласно которой максимальное наказание – 4 года тюремного заключения.

При этом Поклонская напомнила, что Собчак уже посещала Крым в 2014 г. и тогда не спрашивала ни у кого разрешения. Депутат подчеркнула, что этим вопросом Ксения поставила в тупик украинские власти.

"Ведь выдав "разрешение", они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма. Может быть, Собчак не в той стране зарегистрировала свою кандидатуру?" – добавила она.

Ксения Собчак хочет отправиться на полуостров с территории Незалежной до президентских выборов в нашей стране, в которых она участвует. Там оппозиционерка планирует провести встречи с "разными людьми". 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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