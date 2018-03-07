У Собчак нашли психическое расстройство

Один за другим ответственные представители Украины показывают свое отношение к поведению оппозиционерки

На желание кандидата в президенты России посетить Крым отреагировал глава МИД Украины. Сначала Павел Климкин возмутился, что его все о Ксении Собчак и "об оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет". Потом поддержал "правильный" шаг оппозиционерки. А напоследок крепко припечатал ее.

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив". Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании перед нелегитимными выборами на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", – написал он в Twitter.

Климкин предложил Собчак приехать в Киев, "чтобы пообщаться с крымскими татарами". Он также выразил надежду, что "госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", приводит его слова РИА ФАН.

Более резкой была реакция в запрещенном на территории России "Правом секторе". Там заявили, что в Крыму нечего делать ни Собчак, ни другим кандидатам в президенты России.

"Если выборы будут проходить на территории оккупированного Крыма, нам совершенно плевать, приедет туда Собчак или не приедет. Если украинские власти разрешат, мы тоже плевать на это хотели", – цитирует URA.RU представителя радикалов Артема Скоропадского.

Ранее сегодня стало известно, что в посольстве Украины в Москве никаких писем и обращений от Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым не получали. Она хочет отправиться на полуостров с территории Незалежной до президентских выборов в нашей стране, в которых участвует.

Там оппозиционерка планировала провести встречи с "разными людьми". Но призывать всех недовольных "идти назад в Украину" она не будет.