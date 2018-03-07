Киев отмахнулся от Собчак с Крымом

Просьбу оппозиционерки о разрешении посетить полуостров в посольстве Украины не слыхали

Они не получали ни писем, ни обращений от Ксении Собчак. Об этом заявил УНИАН один из дипломатов Незалежной.

Ранее, во вторник, 6 марта, оппозиционерка заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о направлении в посольство Украины в России письма с просьбой разрешить ей поехать в "аннексированный" Крым. Причем в преддверии президентских выборов в нашей стране, в которых она участвует, Собчак хочет отправиться на полуостров с территории Незалежной.

"Если и поеду в Крым, то только с территории Украины", – предупредила Ксения. Она уже ждет ответ на свое обращение.

На вопрос, зачем ей разрешение Киева для посещения региона, где проживают российские избиратели, Собчак ответила, что собирается встречаться там с "разными людьми", в том числе – с не довольными ситуацией крымскими татарами.

Однако призывать всех недовольных "идти назад в Украину" она не станет. "Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине, я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди, и это тоже правда, которые хотят быть в Крыму, который есть частью России", – пояснила оппозиционерка.

На ее слова откликнулся депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. И тут же выдвинул условия.

Киев "может позволить гражданке РФ Ксении Собчак посетить оккупированный ее соотечественниками украинский Крым" только в том случае, если ее визит не будет сопровождаться предвыборной агитацией, написал он в Facebook.

Желание кандидата в президенты России посетить Крым с разрешения Киева прокомментировал вице-спикер парламента полуострова. Своим заявлением кандидат в президенты РФ игнорирует Конституцию своей страны, сказал Ефим Фикс.