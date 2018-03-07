"Северный поток-2" остался в стороне от газовой войны
Проект "Северный поток – 2" не имеет отношения к ситуации, которая развивается между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом". Об этом заявил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран. По его мнению, строительству трубопровода конфликт двух компаний, одна из которых никак не связана с проектом, помешать не может.
"Развитие (конфликта) не влияет на реализацию проекта "Северный поток – 2", поскольку он направлен на укрепление безопасности поставок газа в Европу в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Коркоран РИА "Новости" в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне.
В понедельник, 5 марта, "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о намерении расторгнуть все контракты с украинской стороной, в том числе на транзит газа. Поводом послужило решение Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания должна выплатить $4,637 млрд ($2,56 млрд с учетом прежнего долга Киева) за недостаточный объем транзита газа европейским потребителям. В Москве назвали данный вердикт суда политизированным и несправедливым и решили как можно скорее покончить со всеми деловыми связями с Киевом.
Отметим, что в Европарламенте позицию Москвы резко осудили. В частности, председатель комитета по международным делам ЕП Дэвид Макаллистер, глава делегации ЕП в комитете парламентской ассоциации Украина – ЕС Дариуш Розати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер выпустили совместное заявление, в котором отмечено, что Россия использует поставки газа в качестве средства давления. Они призвали ЕС "усилить свою энергетическую безопасность, срочно снизив зависимость от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и прекратив ее в среднесрочной перспективе".
Между тем, по признанию представителя Еврокомиссии Анны-Каисы Итконен, поставки газа в Евросоюз остаются стабильными, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.
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