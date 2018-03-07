"Нафтогаз" поставил "Газпром" на счетчик
Долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" ежедневно увеличивается на $500 тысяч. Об этом заявила пресс-секретарь украинской компании Алена Осмоловская. Она указала, что апелляция Москвы на решение Стокгольмского арбитража по спору с Киевом до сих пор не подана, значит, действует вердикт суда.
"У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно", – приводит "Укринформ" слова Осмоловской.
О намерении оспорить решение газового арбитража Москва объявила после того, как в Торговой палате Стокгольма, наконец, закончили рассматривать взаимные иски "Газпрома" и "Нафтогаза", поданные еще в 2014 году. С одной стороны, судьи обязали украинскую сторону исполнять контракт, действующий до 2019 г., по покупке газа в РФ. С другой – сочли "Газпром" виновным в том, что объем транзита топлива европейским потребителям через украинскую территорию за прошедшие годы сократился, и обязали его выплатить Незалежной неустойку. С учетом встречных претензий долг "Газпрома" "Нафтогазу" в итоге составил $2,56 миллиарда.
Результатом тяжбы стало решение "Газпрома" разорвать все действующие контракты с "Нафтогазом". Поскольку понятно, что полюбовно стороны не договорятся, придется опять-таки обращаться в Стокгольмский арбитраж.
А там дело может затянуться года на два, считает бывший зампред правления Центробанка РФ, а ныне сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Сергей Алексашенко. При этом данное дело никак не связано с попытками оспорить прежние вердикты арбитражных судей. Если апелляция не пройдет, платить по счетам "Газпрому" придется, указывает Алексашенко.
"Теоретически, конечно, "Газпром" может не выполнять решение Стокгольмского арбитража. Но тогда "Нафтогаз" получит возможность арестовать активы россиян в Европе. Это и деньги на счетах, и газ. Поэтому сомневаюсь, что до этого дело дойдет.
Не выполнять решение арбитража – это слишком скандально. К тому же в таком случае "Газпром" понесет серьезные имиджевые и финансовые потери", – заявил Алексашенко украинскому изданию "Гордон". Готовы ли киевские власти исполнять решение Стокгольмского арбитража, эксперт не сказал.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что наибольшей экономии голубого топлива в дни газового кризиса удалось добиться с помощью перевода некоторых крупнейших ТЭЦ страны на мазут, передает РИА ФАН. Об этом стало известно, после того как "Газпром" официального предупредил "Нафтогаз" от о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит российского газа в Стокгольмском арбитраже, и Минэнерго Украины ввело ограничения на потребление голубого топлива – для экономии энергоресурсов в стране – до 6 марта.
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