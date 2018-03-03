"Газпром" начал официальный развод с "Нафтогазом"

Российский газовый холдинг запустил процедуру расторжения контрактов с украинской компанией

О том, что "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", – цитирует заявление Медведева ТАСС.

Ранее в субботу коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания направит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа, а в случае отказа снова обратится в Стокгольмский арбитраж.

Спор компаний в Стокгольмском арбитражном суде по условиям поставки на Украину российского газа продолжается с июня 2014 года.

В декабре прошлого года суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ и проценты за просрочку.

В конце февраля стало известно, что арбитраж частично удовлетворил требования украинской компании, постановив, что "Газпром" должен заплатить ей 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору.

В ответ российский холдинг объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.