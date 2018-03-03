"Газпром" начал официальный развод с "Нафтогазом"
О том, что "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев."Новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", – цитирует заявление Медведева ТАСС.
Ранее в субботу коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания направит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа, а в случае отказа снова обратится в Стокгольмский арбитраж.
Спор компаний в Стокгольмском арбитражном суде по условиям поставки на Украину российского газа продолжается с июня 2014 года.
В декабре прошлого года суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ и проценты за просрочку.
В конце февраля стало известно, что арбитраж частично удовлетворил требования украинской компании, постановив, что "Газпром" должен заплатить ей 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору.В ответ российский холдинг объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.
Крым прозевали из-за дележки власти
Экс-президент Украины рассказал, почему Украина не удержала полуостров
Москва переходит на жесткий тон с Вашингтоном
Ранее Россия сделала все, чтобы избежать военного столкновения с США
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина