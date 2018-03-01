"Газпром" отказался платить Украине

В компании сочли необъективным решение Стокгольмского арбитража

"Газпром" не согласен с постановлением Арбитражного суда в Стокгольме по спору компании с украинским "Нафтогазом" и намерен отстаивать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга.

Ранее "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" о возмещении $17 млрд в связи с тем, что транзит газа в Европу велся в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. Суд удовлетворил требование украинской стороны частично: присудил выплатить компенсацию в размере $4,673 миллиарда. А с учетом прежнего долга "Нафтогаза" суд постановил, что "Газпром" должен выплатить $2,56 миллиарда.

В "Газпроме" решение сочли несправедливым. "Арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", – приводит ТАСС заявление "Газпрома".

В связи с этим в российской компании не считают вердикт окончательным и намерены "защищать свои права всеми способами, доступными в соответствии с применимым законодательством".

Украинская сторона, напротив, празднует победу и уже предлагает "Газпрому" пересмотреть контракт по поставкам газа.

Впрочем, требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа арбитраж отклонил. А что касается поставок голубого топлива, то судьи еще в декабре прошлого года постановили, что Украина должна выполнять контракт, подписанный с Россией в 2009 г. и действующий до 2019 года. По нему "Нафтогаз" обязан закупать у "Газпрома" не менее 4 млрд куб. м газа в год по формуле "бери или плати". Но с экономической точки зрения украинцев это очень даже устраивает: для страны так получается гораздо дешевле, чем закупать реверсный газ у европейцев.