"Газпром" разрывает контракты с "Нафтогазом"
Концерн "Газпром" заявил, что вынужден немедленно начать процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщил глава российской госкомпании Алексей Миллер.
"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", – цитирует ТАСС Миллера.
По его словам, решение в пользу Киева было принято с аргументацией о резком ухудшении состояния экономики Незалежной.
"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", – подчеркнул глава концерна.
За словом в карман не полез глава МИД Украины Павел Климкин, который в четверг "Газпром" обозвал "наперсточниками", а сегодня заявил, что российская компания ведет себя как "игроки в покер", которые "пытаются повышать ставки".
"Только не понятно, во что и с кем они играют", -
недоумевает украинский министр как всегда со страниц в Сети.
Напомним, что накануне "Газпром" вернул Киеву деньги, внесенные "Нафтогазом" в качестве предоплаты за поставку топлива в марте, а также приостановил доставку газа Украине в связи с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.
Сегодня же стало известно, что "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки голубого топлива в текущем месяце.
"Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", – говорится в сообщении PGNiG.
"Мы готовы увеличить объем поставок или увеличить срок действия
контракта в зависимости от спроса на рынке Украины", – сказал глава польской компании Петр Вожняк.
"Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением. Благодаря партнерам из Польши, очередная попытка Москвы, направленная на использование газа в качестве политического оружия против Украины, не удалась", – прокомментировал ситуацию глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Он выразил надежду, что Евросоюз и правительства стран – членов ЕС будут иметь в виду данный случай, когда они примут окончательное решение по "Северному потоку – 2".
В настоящий момент на Украине введен национальный план по жесткой экономии энергии. Также "Нафтогаз" призвал украинцев присоединиться к инициативе компании под названием "Прикрути" и снизить потребление газа в своих домах.
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