Украина переходит на режим экономии газа
Украинский лидер раздал поручения "Нафтогазу",
Генпрокуратуре, Минюсту и МИД о подготовке процедуры ареста активов "Газпрома"
в случае, если наш концерн не выплатит компенсацию по решению
Стокгольмского арбитража в сумме $2,56 миллиарда. Такую задачу ведомствам поставил Порошенко на срочно созванном сегодня заседании
Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает телеканал "112".
"Я хотел бы сейчас обратиться к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, просил бы ГПУ подключиться к этому процессу, помочь НАК, просил бы Министерство юстиции приобщиться к этому процессу, просил бы МИД во главе с (Павлом) Климкиным подключиться срочно собрать совещание, и если "Газпром" не оплатит эти деньги, я так понимаю он начал это делать еще вчера, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде "Северного потока – 2", – заявил пан Порошенко.
Он обнаружил в действиях российского монополиста неуважение к Стокгольмскому суду, назвал заявления концерна "провокационными" и возопил: "Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?"
Порошенко поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией для исполнения решения арбитража по газу.
"Закон, международное право находится сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ. Я надеюсь, что Стокгольмский арбитраж вылечил украинцев наконец-то от стокгольмского синдрома", – отметил президент.
Раздав указания всем руководителям вышеозначенных ведомств для решения судьбоносной проблемы – обеспечения эффективного функционирования страны в условиях ограничений поставок газа, Порошенко припечатал: "Мы никому не дадим поставить Украину на колени".
В свою очередь, глава "Нафтогаза" Коболев предупредил, что после отказа "Газпрома" возобновить поставки в Незалежную на этих выходных может возникнуть дефицит голубого топлива. Он предложил ввести режим экономии. По его информации, с 1 по 4 марта в стране ожидаются сильные морозы, в связи с чем возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 млн куб. м, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". Теперь Киев попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 млн куб. м в сутки все равно будет не хватать, пишет РИА "Новости".
В среду Стокгольмский суд вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа, взыскав с российской компании в пользу украинской $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку голубого топлива за транзит через Украину. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – $2,56 млрд, с чем концерн категорически не согласен.
Более того, 1 марта стало известно, что российская компания вернула деньги Украине за поставки газа в марте. Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев пояснил возврат средств отсутствием допсоглашения к действующему контракту, которое регламентировало бы возобновление поставок газа в Незалежную.
"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", – прокомментировал новость из Москвы Коболев.
Он тут же обратился к европейским партнерам с предупреждением: "Стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счет строительства "Северного потока – 2".
Позже на заседании СНБО Коболев уведомил Порошенко, что деньги действительно вернулись в Киев и таким образом у Украины нет сейчас оснований для получения газа из России.
Грудинин устроил балаган на "Первом канале"
После громкого выступления политик покинул студию
Американцам посоветовали слушать Путина
В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина