США из любопытства купили украинский танк

Незалежная поднатужилась и собрала для американцев свою новинку

Пентагон скоро укрепит вооруженные силы США долгожданным детищем украинского ВПК, а именно танком "Оплот". Об этом пишет агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Государственное предприятие "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в Соединенные Штаты один танк "Оплот"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседник "считает такую ​​поставку перспективной, поскольку, по его словам, речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".

В начале января стало известно, что Харьковский завод имени Малышева отправил в Таиланд партию танков "Оплот". Украина пытается выполнить перед тайским заказчиком заключенный в 2011 г. контракт объемом более $240 млн на поставку 49 этих боевых машин.

В конце января экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выражал удивление тому факту, что Киев в условиях идущей в стране войны продает свои танки и выпрашивает у Запада вооружение.

