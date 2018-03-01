США из любопытства купили украинский танк
Пентагон скоро укрепит вооруженные силы США долгожданным детищем украинского ВПК, а именно танком "Оплот". Об этом пишет агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Государственное предприятие "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в Соединенные Штаты один танк "Оплот"", – говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседник "считает такую поставку перспективной, поскольку, по его словам, речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".
В начале января стало известно, что Харьковский завод имени Малышева отправил в Таиланд партию танков "Оплот". Украина пытается выполнить перед тайским заказчиком заключенный в 2011 г. контракт объемом более $240 млн на поставку 49 этих боевых машин.
В конце января экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке
Бен Ходжес выражал удивление тому факту, что Киев в условиях идущей в стране
войны продает свои танки и выпрашивает у Запада вооружение.
Грудинин устроил балаган на "Первом канале"
После громкого выступления политик покинул студию
Американцам посоветовали слушать Путина
В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина