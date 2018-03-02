Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Артистам с Украины поставят позорное клеймо

Анастасия Приходько. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба телекомпании &amp;#34;Интер&amp;#34;
продолжениеКиев получит долгожданное оружие от Вашингтона
Певица Анастасия Приходько предложила "маркировать" исполнителей, выступающих в России

Таких надо представлять подходящими подписями в телеэфире, заявила она. И власти должны принять решение об этом на самом высоком уровне.

Кроме того, Приходько предложила прямо на таможне записывать видео с украинским артистом, возвращающимся с гастролей по соседней стране. "Пусть скажет на камеру: "Я – предатель. Во время войны я поехал на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", – цитирует слова певицы "Главред". 

По теме

До этого заслуженная артистка Украины обвинила коллег в "продаже родины". На концертах в российских городах зарабатывала в разы больше, чем в Незалежной, отметила она. А вот сам певица, по ее словам, отказалась от гастролей, так как для нее убеждения важнее денег.

В начале февраля у одного из представителей правительства Незалежной созрело новое бредовое предложение – заставить украинских артистов отдавать государству пятую часть заработанного на гастролях в нашей стране.

Ранее в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложили штрафовать и даже привлекать к уголовной ответственности артистов, выезжающих выступать в Россию.

При этом популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не раз защищал гастролирующих по России соотечественников. Он критиковал депутатов Верховной рады за их планы наказать гастролирующих по РФ. Досталось от него и некоторым патриотично настроенным коллегам по цеху, которые негативно высказывались о тех, кто выступает на территории соседнего государства.  

Также артист назвал возможное введение запрета на гастроли в нашу страну не имеющим смысла. Власти таким способом стараются отвлечь внимание граждан от главных проблем в стране, пояснил он. Введение запрета сильно осложнит жизнь украинским артистам – они лишатся большей части источников заработка, добавил Данилко.

Анастасия Приходько участвовала в российском телепроекте "Фабрика звезд 7", а в 2009 г. представляла нашу страну на "Евровидении", напоминает РИА ФАН.

Василиса МОРОЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грудинин устроил балаган на "Первом канале"

После громкого выступления политик покинул студию

Американцам посоветовали слушать Путина

В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей