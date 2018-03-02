Артистам с Украины поставят позорное клеймо

Певица Анастасия Приходько предложила "маркировать" исполнителей, выступающих в России

Таких надо представлять подходящими подписями в телеэфире, заявила она. И власти должны принять решение об этом на самом высоком уровне.

Кроме того, Приходько предложила прямо на таможне записывать видео с украинским артистом, возвращающимся с гастролей по соседней стране. "Пусть скажет на камеру: "Я – предатель. Во время войны я поехал на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", – цитирует слова певицы "Главред".

До этого заслуженная артистка Украины обвинила коллег в "продаже родины". На концертах в российских городах зарабатывала в разы больше, чем в Незалежной, отметила она. А вот сам певица, по ее словам, отказалась от гастролей, так как для нее убеждения важнее денег.

В начале февраля у одного из представителей правительства Незалежной созрело новое бредовое предложение – заставить украинских артистов отдавать государству пятую часть заработанного на гастролях в нашей стране.

Ранее в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложили штрафовать и даже привлекать к уголовной ответственности артистов, выезжающих выступать в Россию.

При этом популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не раз защищал гастролирующих по России соотечественников. Он критиковал депутатов Верховной рады за их планы наказать гастролирующих по РФ. Досталось от него и некоторым патриотично настроенным коллегам по цеху, которые негативно высказывались о тех, кто выступает на территории соседнего государства.

Также артист назвал возможное введение запрета на гастроли в нашу страну не имеющим смысла. Власти таким способом стараются отвлечь внимание граждан от главных проблем в стране, пояснил он. Введение запрета сильно осложнит жизнь украинским артистам – они лишатся большей части источников заработка, добавил Данилко.

Анастасия Приходько участвовала в российском телепроекте "Фабрика звезд 7", а в 2009 г. представляла нашу страну на "Евровидении", напоминает РИА ФАН.