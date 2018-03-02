Киев получит "Джавелины" от Вашингтона
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине противотанковых комплексов "Джавелин". Об этом сообщили в Пентагоне.
Всего в Незалежную прибудет 37 комплексов и 210 ракет к ним. Сделка оценивается в $47 миллионов.
Теперь обе страны могут заключить договор на поставки. При этом в Пентагоне особо подчеркнули, что Америка не несет никаких дополнительных обязательств перед Украиной. В Вашингтоне утверждают, что это оружие никак не повлияет на военный баланс в регионе. Комплексы, по их мнению, направлены на защиту страны и не предназначены для масштабной операции в Донбассе, передает РИА "Новости".
В Незалежную приедут специальные люди, которые обучат войска ВСУ использованию нового вооружения, отмечает телеканал "360". Президент Петр Порошенко заявил, что первые поставки начнутся через несколько недель, но в Соединенных Штатах призвали не торопить события и дождаться официальных сообщений.
Такие действия американцев вызывают много вопросов у России. Комплексы способны спровоцировать новый конфликт в Донбассе. Кроме того, несмотря на заверения Вашингтона, Украина получит дополнительное преимущество в борьбе на востоке страны. Поставку не одобрили и другие европейские государства.
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