Украина приготовила хлеб-соль для "Джавелинов"
Глава российского Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что отдал приказ подготовиться к принятию на вооружение ПТРК Javelin. Ранее генерал лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы в том числе выбить для Киева долгожданные противотанковые комплексы. На своей странице в Facebook он написал, что оружие передадут украинским военным в срок "от двух до пяти-шести месяцев". Но для того чтобы его получить, необходимо подготовить специальные места для хранения, чем сейчас в ВСУ и занимаются.
Особенно Муженко выразил уверенность, что комплексы "не попадут в руки сепаратистов". Ранее представители Пентагона неоднократно выражали обеспокоенность, что дорогостоящее оружие может оказаться в руках бойцов ДНР и ЛНР.
"Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ в качестве элемента сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", - подчеркнул глава украинского Генштаба.
Можно предположить, что "Джавелины" собираются закрыть на замок и держать подальше от Донбасса. Однако, учитывая нестабильную политическую обстановку на Украине, оружие легко может оказаться в зоне боевых действий, где его уже давно ждут. На складах украинцам "Джавелины" вряд ли нужны.
Ранее ряд российских экспертов выразил мнение, что поставка Киеву ПТРК из США может стать отправной точкой нового этапа кризиса в Донбассе, а также крайне негативным образом повлияет на российско-американские отношения. Но, похоже, США это не смущает. По итогам двухдневной сессии Военного комитета НАТО, в которой в среду принял участие и Муженко, председатель альянса Петр Павел заявил, что работа по повышению совместимости с армией Украины будет продолжена. Несмотря на "сложности, связанные с процессом восстановления украинской территориальной целостности".
При этом стоит напомнить, что пока конфликт в Донбассе продолжается, Украина не может быть принята в НАТО, так как это противоречит правилам. Страна-кандидат не должна иметь территориальные споры и конфликты с другими государствами.
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