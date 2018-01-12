Россия и США начнут войну из-за Украины

Сигналом станут поставки летального оружия Киеву

Патовая ситуация на юго-востоке Украины может быть решена силовым путем. Москва не потерпит рядом враждебную страну, которая вступит в НАТО. А вот у США нет столько исторических, культурных и этнических связей с Украиной, как у России, чтобы идти на принцип. Для американцев это далеко не жизненно важная проблема. А для Москвы - экзистенциальная, так как сама русская цивилизация возникла в Киевской Руси, и Украина у России в сердце.

Такими мыслями поделился на семинаре в Центре национальных интересов известный политолог и преподаватель МГИМО Андраник Мигранян. По его мнению, с точки зрения Москвы сейчас сила - это единственный возможный способ, благодаря которому можно пробить стену в украинском тупике. Минские соглашения давно не действуют, а администрация Трампа, которая недавно одобрила поставки оружия Украине, буквально развязывает Москве руки. И для того чтобы противостояние не перешло в горячую фазу, а в Донбассе кончилась война, Киеву нужно выполнить три условия.





Во-первых, не входить ни в какой враждебный России альянс, прежде всего НАТО. Во-вторых, предоставить больше автономии своим регионам. И в-третьих, разрешить русскоязычному населению на Украине учиться на своем языке, а также изучать свою культуру, несмотря на протесты украинских националистов.

На деле осуществить это будет сложно. Множество украинцев теперь считают, что только НАТО защитит Украину от России. Предоставить автономию Донбассу киевские власти откровенно боятся из-за сильного лобби националистов, которые могут начать очередную волну беспорядков. А что касается русского языка, то с ним ситуация еще сложнее.

Говорить на нем никто не запрещает, для многих украинцев это их родной язык, однако в стране искусственно создается негативный облик русских - агрессивные, много пьют и тому подобное. Если зайти в киевский книжный магазин и пройти в отдел "История", на виду лежат книги, в которых украинские авторы доказывают, что с древних времен Москва была ордой, постоянно совершающей набеги на Киев. У молодых украинцев воспитывают неприязнь к русским, а события в Донбассе стали только благодатной почвой для этих вредных семян. Сегодняшние киевские власти надеются на поколение без русского языка, которое будет говорить только на мове. Разрешат ли они русскоязычному населению учиться на своем языке - вряд ли.

Другой важный момент, из-за которого Киев не пойдет на компромисс с Москвой, - это Крым. Мигранян говорит, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Украины, за исключением Крыма. Поэтому она целенаправленно сдерживала наступление на Мариуполь и другие города на юго-востоке страны, где в больших количествах проживает русскоязычное население.

Однако сам Крым для Киева является принципиальным вопросом. В украинских СМИ российские войска на полуострове постоянно называют оккупантами, так же их называет и часть населения, причем немалая. По телевизионным каналам постоянно показывают, как ФСБ "угнетает" коренное крымско-татарское население. Пропаганда работает.

Есть большая вероятность, что сегодняшние киевские власти так и не пойдут на соблюдение вышеупомянутых условий. Тогда события могут начать развиваться стремительно: США поставят летальное оружие Киеву - Россия введет регулярные войска в Донбасс.

Как подчеркивает политолог, это приведет к максимальному давлению США на Россию, в результате чего Москве придется вступить в военный альянс с Китаем. Пекин, скорее всего, поддержит Москву, так как не потерпит гегемонии Вашингтона. При этом российско-китайский альянс будет намного сильнее Соединенных Штатов.

Однако для России это нежелательный сценарий, так как в этом союзе ей предназначено положение младшего партнера. А Кремль это, разумеется, не устраивает.