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России напророчили войну и нищету

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Американцы пожелали нашей стране всего самого наихудшего

Частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor представила доклад, в котором описан сценарий развития событий в России в 2018 г. в случае победы на президентских выборах Владимира Путина. Аналитики из США утверждают, что Москва полностью сместит акцент на Азиатско-Тихоокеанский регион и будет наращивать взаимоотношения с Китаем. В то же время с западным миром Россия продолжит холодную войну, и напряжение будет только возрастать. Вашингтон ужесточит санкции, а НАТО еще больше усилит военное присутствие в Восточной Европе.

В экономическом плане следующий год не предвещает России ничего хорошего, уверены в Stratfor. В связи с нехваткой финансирования из-за западных санкций ситуация в экономике будет ухудшаться. Долю нестабильности на мировой арене добавит Украина, не желающая отказываться от прозападного курса. Ситуация в этой стране будет обостряться, что также будет идти в ущерб России, передает "Свободная пресса".

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Эксперты говорят, что в американских прогнозах есть своя логика, но сбываются они далеко не всегда. "Укрепление связей с Китаем уже произошло, причем оценка их положительной роли для России разнится. В ближайшем году кооперация Москвы с Пекином, возможно, даже увеличится, но это будет связано с достаточно незначительным и "внешним" для нас вопросом - Северной Кореей. Каких-то "внутренних" прорывов ждать пока преждевременно", - считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, в отношениях с Китаем России нужно быть предельно осторожной, потому что там полно "подводных камней". Слишком близкая дружба даст Пекину моральное право требовать для себя значительных скидок и более выгодных условий по двусторонним контрактам. Россия же не извлечет из этого никакой выгоды. Так что снижение зависимости от Запада за счет сближения с Китаем не делает нашу страну самодостаточной, а ставит ее на грань другой зависимости.

Вероятность ужесточения санкций против РФ будет зависеть не от действий Москвы, а от развития политического процесса в США, уверен Бышок. Скорее всего, Конгресс будет настаивать на усилении ограничительных мер, и президент Дональд Трамп не решится ему возражать. Вместе с тем санкции в любом случае будут очень аккуратными и выборочными, чтобы не задевать интересов европейских партнеров США, с которыми работают подсанкционные российские фирмы.

Внутренние экономические проблемы России могут обостриться не из-за санкций, а из-за относительно низких мировых цен на углеводороды. Нет оснований считать, что мировой спрос на энергоносители резко пойдет вверх и вызовет соответствующий рост цен. А значит, российский бюджет не получит дополнительных поступлений. Однако это не приведет к увеличению социального протеста: спасибо госперевороту в соседней Украине, благодаря которому россияне поняли, к чему это может привести, отмечает эксперт.

По мнению Бышока, ценность докладов, подготовленных американскими аналитиками, не стоит преувеличивать. "Доклады Stratfor читают люди, профессионально погруженные в политическую аналитику. Они влияют в первую очередь на доклады других аналитических центров (которые по долгу службы обязаны читать, что пишут коллеги), а также на чиновников высокого уровня, которые что-то из прочитанного запоминают и используют в своей работе. А насколько работа чиновников, даже самых топовых, определяет глобальные мировые процессы - вопрос философский", - заключил специалист.

Андрей ФИЛАТОВ
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