Граждане потеряют все свои сбережения, а страну настигнет дефолт

По традиции россияне связывают грядущий год с лучшим, но готовиться им стоит к худшему. Впереди маячит обвал рубля и как следствие - обесценивание накоплений. По крайней мере, так считает независимый финансовый эксперт Степан Демура.

По его словам, если взглянуть на голые факты, то стоит признать полную зависимость России от цен на энергоносители. Национальный бюджет по-прежнему формируются главным образом за счет поступлений из нефтегазового сектора

"Росстат прямо говорит, что у нас из года в год сильно падает рентабельность во всех отраслях за исключением нефти и газа. Строительство - минус 30%, высокие технологии - минус 25%, сельское хозяйство - минус 20%", - поделился он своим прогнозом с "Московским комсомольцем".

Демура уверен, что в 2018 г. Россия продемонстрирует всю свою экономическую импотенцию, которую не вылечить даже внушительными золотовалютными резервами. По его словам, в следующем году банки начнут "лопаться" один за другим, лишая население хранящихся на депозитах денег. Государство будет вынуждено возмещать потерянные сбережения за счет своих резервов. Таким образом, золотовалютные запасы "похудеют" до чуть более 60 млрд рублей.

"Для России это ничто", - заключил эксперт.

В итоге курс национальной валюты рухнет сначала до отметки в 100 руб. за доллар, а в дальнейшем и вовсе может опуститься на неведомое доселе дно - 300 руб. за "вечнозеленого". По мнению Демуры, такой сценарий развития ведет к политическому и экономическому концу России.

Впрочем, другие аналитики, опрошенные "МК", высказались менее пессимистично. Прогноз Демуры, по их мнению, возможен только в том случае, если возникнут все наихудшие обстоятельства. Если смотреть на ситуацию более здраво, то наиболее пессимистичным вариантов будет подорожание доллара до 70 рублей.