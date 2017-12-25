Предсказание провидицы поменяет образ жизни всего человечества

Среди множества прогнозов ясновидящей Ванги на 2018 год приходится лишь два, но они могут полностью изменить мир.

Болгарская провидица утверждала, что в следующем году Китай станет супердержавой и сместит с этого трона США, пишет The Sun. Она подчеркивала, что ВВП страны значительно увеличится и превысит показатели всех мировых держав.

Сама Ванга умерла в 1996 году. В тот момент Поднебесная не рассматривалась как реальная угроза миру и страна, сильно влияющая на экономику, но спустя десятилетия все изменилось. Объем ВВП Китая в 2017 г. составит около $12 триллионов. В Соединенных Штатах этот показатель равен примерно $18 триллионам. Для сравнения, объем ВВП в России на 2016 г. составил $1,2 триллиона.

Второе предсказание Ванги коснулось космоса. По ее словам, на Венере будет найдена некая "новая форма энергии", однако какая именно - неизвестно. Предпосылок этому пока нет, а возможное исследование планеты состоится только в 2020-х годах. Именно в это время NASA совместно с российским Институтом космических исследований РАН планирует запустить миссию Venera-D.

В этом столетии, по прогнозам болгарки, человечество еще ждет таяние полярных шапок, полное излечение от всех болезней, а также расцвет коммунизма.