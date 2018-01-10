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Россия готовит ответ "украинским джавелинам"

Фото: wikipedia.org
Танки непризнанных республик "оденут" в новую броню

В ожидании поставок американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину Москва срочно принимает меры по дополнительной защите бронетехники. Об этом в среду сообщил украинский сайт "Информационное сопротивление", основанный депутатом и координатором одноименной группы Дмитрием Тымчуком.

В частности, в материале говорится, что научно-исследовательским институтам Минобороны РФ поставили задачу в "кратчайшие сроки провести разработку устройств для защиты бронетехники от боеприпасов с тепловым наведением". А установку и серийное производство защитного оборудования планируется наладить силами штатных инженерно-технических частей и подразделений 1-го и 2-го "Армейских корпусов" непризнанных ДНР и ЛНР.

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Получается, что какую-то новую, еще не принятую на вооружение армии РФ защиту, будут делать в ДНР? Какая-то нестыковка. Ни для кого не секрет, что в России давно разрабатывают защиту против "джавелинов". Например, новые комплексы динамической защиты "Реликт" и "Механит", которые имеют двойной слой защитных плит - они срабатывают от радара и поражают тандемную боеголовку, которой оснащен "джавелин"

Или системы активной защиты "Штора" и "Афганит", которая установлена на "Армату". С помощью специальных многоспектральных гранат и сигнальных ракет она скрывает танк от инфракрасных головок самонаведения (ГСН).

Уже другой вопрос, насколько эффективна будет новейшая российская защита против "джавелинов". Американский ПТРК бьет в верхнюю часть брони, которая намного тоньше лобовой и боковой. Вдобавок у ракеты две боеголовки - первая поражает динамическую броню и образует брешь. И уже через нее вторая боеголовка пробивает основную защиту танка.


К чему лукавить, Javelin - одно из самых эффективных противотанковых средств в мире. Не зря каждая ракета стоит как дорогая иномарка. Но сможет ли оно преодолеть самую современную российскую защиту - этот вопрос до сих пор остается открытым. Да, из ПТРК американцы успешно поражали старые советские танки Т-55 и Т-72, но никогда не имели дело с новейшими Т-90 и Т-14 "Армата".

Поэтому утверждение, что Россия начала срочно разрабатывать какие-то новые средства защиты против "джавелинов", как минимум вызывает недоумение. Ведь они уже есть, и работа над ними никогда не прекращалась. А утверждение, что производство такой высокотехнологичной защиты будет налажено в ДНР, и вовсе звучит как шутка или просто попытка привлечь внимание.

К слову, совсем не факт, что Украина получит эти самые "джавелины". Во вторник "Укринформ", ссылаясь на свои источники в Генштабе, сообщил, что в ВСУ ждут не Javelin, а противотанковые комплексы TOW, принятые на вооружение еще в 1970 году. Это тоже хорошее оружие, но не идет ни в какое сравнение с хитрыми "джавелинами". К слову, позже новость была удалена с сайта.

Пока американские оружейные фирмы поставляют на Украину устаревшие гранатометы и снайперские винтовки. Вместе с тем канал ABC сообщил в декабре, что в Вашингтоне уже якобы отработана схема поставки 35 комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Но эти планы так и не осуществились, иначе украинские СМИ уже бы кричали об этом во весь голос. В США всерьез опасаются, что "джавелины" попадут в руки бойцам ДНР, поэтому никак не идут на "волевое решение".

Александр ИЛЬИН
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