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"Газпром" перестал требовать от Киева оплаты газа для Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеУкраина вчистую проигрывает кори
Российская компания, кажется, занялась вынужденной благотворительностью

Газовый монополист не предъявил счета "Нафтогазу" за поставки голубого топлива на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе за весь 2017-й и начало текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в кулуарах Ukrainian Energy Forum 2018, проходящего в столице Незалежной.

"Да, это правда", – ответил он журналистам на соответствующий вопрос об оплате российского газа для жителей шахтерского региона. Его слова цитирует агентство УНИАН.

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В декабре прошлого года Арбитражный суд Стокгольма в рамках спора "Газпрома" с "Нафтогазом" признал незаконным выставление счетов за поставки топлива в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Витренко сообщал, что российский концерн требовал оплатить порядка $1,3 млрд за газ по состоянию на середину декабря 2017-го, писал ТАСС. Руководство "Газпрома" неоднократно заявляло, что поставки голубого топлива на восток Украины продолжаются на основании контракта с "Нафтогазом" от 2009 года.

Таким образом, получается, что российская компания уже больше года качает газ в ЛНР и ДНР бесплатно. Пока концерн не комментирует сложившуюся ситуацию.

Также сегодня стало известно, что из-за аномальных холодов "Нафтогаз" возобновил импорт топлива из стран Евросоюза, которые прекратил только 1 февраля. Об этом опять же в кулуарах киевского форума признался Витренко.

"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", – цитирует его телеканал "112".

Витренко уверил, что эти поставки не окажут влияния на цену газа для промышленных потребителей в марте нынешнего года. Правда, не сказал, насколько это скажется на кошельках простого населения Незалежной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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