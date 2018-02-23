Украина заработала миллиарды на транзите российского газа

Глава "Нафтогаза" отчитался о транзитных доходах и обвинил украинское правительство в работе на интересы России

В 2017 году Украина заработала на транзите российского газа 3 млрд долларов – такую цифру озвучил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, выступая в комитете Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Решение правительства передать активы, связанные с обеспечением транзита, от "Укртрансгаза" к специально созданной компании "Магистральные газопроводы Украины" он назвал незаконным и вредным для страны. "Нужно понять, что будет с транзитным контрактом. Передавать любые активы, не передав транзитный контракт и рисковать потерей доходов в 3 млрд долларов в год я бы никому не советовал", – пояснил Коболев.

"Это решение будет идеальным для наших российских коллег пойти в Еврокомиссию и сказать: "Смотрите, контракт оставили там, активы тут, работать не можем. "Северный поток" нужно строить", – продолжил свою мысль глава "Нафтогаза".

Дальнейшие отношения Киева и Москвы в газовой сфере определит решение стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно транзита газа, которое ожидается 28 февраля.

Коболев предупредил, что у Киева практически не остается времени, чтобы повлиять на ситуацию с транзитом в будущем. "К сожалению, "Северный поток - 2" движется на относительно большой скорости, процесс его согласования. Две нитки "Турецкого потока" согласились строить, к сожалению. Поэтому времени у нас осталось очень мало", – заявил глава "Нафтогаза".