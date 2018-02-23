Украина заработала миллиарды на транзите российского газа
В 2017 году Украина заработала на транзите российского газа 3 млрд долларов – такую цифру озвучил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, выступая в комитете Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.Решение правительства передать активы, связанные с обеспечением транзита, от "Укртрансгаза" к специально созданной компании "Магистральные газопроводы Украины" он назвал незаконным и вредным для страны. "Нужно понять, что будет с транзитным контрактом. Передавать любые активы, не передав транзитный контракт и рисковать потерей доходов в 3 млрд долларов в год я бы никому не советовал", – пояснил Коболев.
"Это решение будет идеальным для наших российских коллег пойти в Еврокомиссию и сказать: "Смотрите, контракт оставили там, активы тут, работать не можем. "Северный поток" нужно строить", – продолжил свою мысль глава "Нафтогаза".
Дальнейшие отношения Киева и Москвы в газовой сфере определит решение стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно транзита газа, которое ожидается 28 февраля.
Коболев предупредил, что у Киева практически не остается времени, чтобы повлиять на ситуацию с транзитом в будущем. "К сожалению, "Северный поток - 2" движется на относительно большой скорости, процесс его согласования. Две нитки "Турецкого потока" согласились строить, к сожалению. Поэтому времени у нас осталось очень мало", – заявил глава "Нафтогаза".
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина