Берлин послал Киеву тревожный сигнал по "Северному потоку - 2"
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "очередным звоночком" для киевских властей сегодняшнее разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах. Об этом он написал в аккаунте Facebook.
"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", - считает Коболев.
"Нафтогаз" еще 19 января признал, что помешать строительству российского газопровода едва ли возможно. "К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии", - отмечалось в заявлении украинцев в Сети. В компании предположили, что ни Брюссель, ни Вашингтон не смогут помешать в реализации "Северного потока - 2".
"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем - никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", - подчеркнули в "Нафтогазе".
Ранее в среду, 31 января, стало известно, что в Германии выдали разрешение на прокладку газопровода "СП-2" в территориальных водах страны.
Как позже заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, этот проект "не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз ее укрепляет просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков". По ее словам, строительство "СП-2" не направлено против чьей-либо возможности осуществлять транзит газа на конкурентных условиях, в частности Польши или Украины, пишет RNS. Захарова напомнила, что в Москве не раз отмечали, что готовы сохранить определенные транзитные объемы топлива в Европу по существующим маршрутам "после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" при согласовании стабильных и выгодных экономических условий".
Также критику в отношении этого проекта со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, высказанную в конце прошлой недели, прокомментировал сегодня и представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Он вообще не увидел оснований оценивать слова польского премьера и главы Госдепа и не посчитал "эти высказывания вызывающими удивление", сообщает РИА "Новости".
Биткоин рухнул в бездну
Криптовалюта просела ниже $10 тысяч
Путин извинился перед олимпийцами
Президент признал заслуги российских спортсменов
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина