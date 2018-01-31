ФРГ вколачивает крышку гроба в украинскую ГТС

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "очередным звоночком" для киевских властей сегодняшнее разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах. Об этом он написал в аккаунте Facebook.

"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", - считает Коболев.

"Нафтогаз" еще 19 января признал, что помешать строительству российского газопровода едва ли возможно. "К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии", - отмечалось в заявлении украинцев в Сети. В компании предположили, что ни Брюссель, ни Вашингтон не смогут помешать в реализации "Северного потока - 2".

"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем - никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Ранее в среду, 31 января, стало известно, что в Германии выдали разрешение на прокладку газопровода "СП-2" в территориальных водах страны.

Как позже заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, этот проект "не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз ее укрепляет просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков". По ее словам, строительство "СП-2" не направлено против чьей-либо возможности осуществлять транзит газа на конкурентных условиях, в частности Польши или Украины, пишет RNS. Захарова напомнила, что в Москве не раз отмечали, что готовы сохранить определенные транзитные объемы топлива в Европу по существующим маршрутам "после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" при согласовании стабильных и выгодных экономических условий".

Также критику в отношении этого проекта со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, высказанную в конце прошлой недели, прокомментировал сегодня и представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Он вообще не увидел оснований оценивать слова польского премьера и главы Госдепа и не посчитал "эти высказывания вызывающими удивление", сообщает РИА "Новости".