Австрия увидела плюсы "Северного потока-2"
"Северный поток-2" - буквально находка для Европы, реализации проекта нужно всячески способствовать, а не ставить палки в колеса. Об этом заявил член правления австрийской энергетической компании OMV Манфред Лайтнер. Выступая на Европейской газовой конференции в Вене 30 января, он призвал объективно взглянуть на проект и оценить его позитивные стороны:
"Этот проект реализуется при финансовом участии пяти европейских компаний, он не субсидируется, управлять проектом будет "Газпром", - перечислил Лайтнер. - "Северный поток-2" создан для Европы и, мы в этом убеждены, для безопасности европейского энергетического рынка", - подчеркнул специалист. Кроме того, он отметил, что большая часть инвестиций, направляемых на строительство "Северного потока-2", является вложениями в европейский рынок. Поэтому очевидно, что газопровод будет способствовать "росту экономики Европы", приводит РИА "Новости" слова Лайтнера.
Отметим, что данное мнение разделяют не все. Ярым противником "Северного потока-2" выступают Варшава и Киев. У них есть сторонники в Еврокомиссии. В частности, недавно зампредседателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что считает проект "Северный поток-2" политизированным и направленным на лишение стран Восточной Европы и Украины доходов от российского газового транзита.
Транзита Украина и вправду может лишиться после 2019 г., когда закончится срок 10-летнего контракта. Незалежная показала себя ненадежным партнером, поэтому и поставщик, и потребители хотели бы получать "голубое топливо" по новым коридорам. Об этом заявил в Вене зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. По его данным, спрос на российский газ в Европе будет сохраняться примерно на уровне 190 млрд кубометров, и "Северный поток-2" позволит обеспечить бесперебойные поставки.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии параллельно уже существующему трубопроводу "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Запуск запланирован на 2019 год.
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