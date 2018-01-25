"Северный поток-2" снес экологов

Согласована прокладка газопровода по заповедной зоне

Труба газопровода "Северный поток - 2" пройдет по территории Кургальского заказника в Ленинградской области. Данный вариант маршрута уже одобрил Росприроднадзор. Экологи пытались помешать прокладке трубы на этом участке, однако в Nord Stream 2 AG смогли отстоять проект.

Ранее экологи направили в ведомство экспертное заключение, в котором говорилось о "недопустимости реализации" проекта из-за негативного влияния строительства газопровода на экосистему заказника, пишет "КоммерсантЪ". Однако проектировщики смогли найти компромисс. Было решено, что на суше труба будет упакована в тренч-бокс - металлическую коробку, которую поместят в траншею, причем осушать траншею не придется.

Такой способ позволил вдвое сократить предполагаемую вырубку леса в Кургальском заказнике и не нарушить гидрологический режим.

Экологи, впрочем, остались недовольны и потребовали хотя бы проложить газовую трубу без рытья траншеи. Конечно, для растений это было бы лучше всего, однако при этом возникает масса других рисков, в частности, связанных с умышленной порчей газопровода. Поэтому в Nord Stream 2 AG на это не согласились. Вместо этого в компании представили план совместной деятельности с региональными властями по сохранению биоразнообразия заказника.

В итоге Росприроднадзор все устроило. Теперь на российской территории у "Северного потока - 2" нет никаких препятствий. Ожидается, что трубопровод будет запущен в 2019 году.