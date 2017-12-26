"Газпром" построил более трети "Турецкого потока"

Озвучены амбициозные планы российского газового гиганта

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании сообщил, что до конца 2017 года будет построено 650 км "Турецкого потока". "К сегодняшнему дню построено более 650 км газопровода, и это в двухниточном исполнении уже превышает 35% от общей протяженности морского участка "Турецкого потока", - приводит ТАСС слова Миллера.

Строительство морского участка газопровода у российского побережья Черного моря российский газовый холдинг начал в мае этого года. "Турецкий поток" предусматривает строительство газовой трубы через Черное море до Турции, а затем до Грецией. Длина морской части - свыше 900 км, сухопутной части на территории Турции - 180 километров. Общая стоимость проекта равна 6 млрд долларов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что за 2017 год экспорт энергоносителей из России в страны Евросоюза побил исторический рекорд. Министр подчеркнул, что под видом борьбы с российской угрозой США пытаются потеснить совместные проекты между Россией и ЕС в сфере энергетики и продвигают собственные коммерческие интересы. Лавров добавил, что несмотря на то, что страны Южной Европы заинтересованы в проведении к ним нитки "Турецкого потока", Россия пойдет на этот шаг только получив твердые юридические гарантии со стороны Брюсселя.

"Газпром" также занимается строительством газопровода "Сила Сибири", через который газ с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний российский рынок и в Китай. По словам Миллера до конца года будет построено 1 тыс. 380 км газопровода, что составит две трети его протяженности. "И абсолютно точно в срок - 20 декабря 2019 года - мы начнем поставки газа в Китай, - добавил он.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что добыча газа в этом году вырастет на 12% по сравнению с прошлым годом, до более чем 470 млрд кубометров.