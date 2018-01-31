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Германия помогла "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
продолжениеКиев услышал звоночки "Северного потока - 2"
Газопроводу выдали разрешение на строительство

Горное ведомство города Штральзунда, расположенного в земле Мекленбург - Передняя Померания, разрешило компании Nord Stream 2 AG проложить российско-европейскую газовую трубу в территориальных водах Германии. 

Разрешительная документация получена на 55-километровый участок газопровода "Северный поток - 2", сообщает компания-оператор. Теперь проект полностью соответствует требованиям немецкого закона об энергетической промышленности. Строительные работы будут вестись не только на германском шельфе Балтийского моря и в территориальных водах, но и на суше, в районе города Грайфсвальда. Неподалеку от него пройдет сухопутный отрезок трубы.

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Получить от немецких властей добро на прокладку газопровода удалось в "результате масштабного планирования и общественных обсуждений", отметили в компании. "Nord Stream 2 осознает свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких как судоходство и туризм", - сообщил менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

После получения документов от муниципалитета добиться выдачи всех остальных разрешений в Германии будет куда проще. Следующим этапом станет выдача разрешения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской исключительной экономической зоне. Его планируется получить в ближайшие два месяца.

Процедуры получения разрешений в остальных четырех странах, через воды которых протянута труба, идут по графику. В Nord Stream 2 AG ожидают, что необходимые документы от всех задействованных стран будут получены до запланированного начала работ в этом году.

Ранее сообщалось, что власти Дании готовятся принять законопроект, препятствующий прохождению "Северного потока - 2" через территориальные воды страны из соображений национальной безопасности. На этот случай предусмотрен обходной маршрут вокруг датских вод.

В России, Швеции и Финляндии, как ожидается, разрешения будут получены без проблем. На прошлой неделе Росприроднадзор дал положительное заключение на проектную документацию по участку газопровода "Северному потоку - 2" в РФ. В сообщении ведомства отмечается, что данное заключение является "предпосылкой для подачи заявок на получение разрешений для строительства газопровода в России".

Со своей стороны акционеры "Северного потока - 2" делают все от них зависящее, чтобы непосредственные работы по прокладке труб стартовали в намеченный час. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран накануне заявил журналистам, что проблем с финансированием у проекта не имеется. В прошлом году газопровод получил $3 млрд от участников проекта. Деньги распределены равными долями между западными инвесторами и "Газпромом", отметил Коркоран. По его словам, на инвестиции в "Северный поток - 2" не повлияла угроза применения санкций.

Проект "Северный поток - 2" стоимостью €9,5 млрд предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Новая магистраль будет наполовину принадлежать "Газпрому", наполовину - консорциуму из пяти европейских компаний.

Андрей ФИЛАТОВ
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