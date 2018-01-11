Из "Северного потока - 2" выгнали политику

Германия настаивает, что новый газопровод - проект чисто экономический

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против политизации российско-европейского инфраструктурного проекта. "Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий. Мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений", - заявил чиновник на новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.



Соединенным Штатам не следует вмешиваться в строительство "Северного потока - 2", считают в Берлине. Габриэль в резкой форме раскритиковал намерения Вашингтона ввести против РФ новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы, участвующие в проекте, передает Deutsche Welle.

По словам министра, поддержка Берлином "Северного потока - 2" не направлена на повышение зависимости Европы от поставок российских энергоносителей. Российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил. Появление нового надежного канала поставок принесет Европе не ущерб, а выгоду, уверен Габриэль.

Глава немецкой дипломатии считает также, что газовые проекты наподобие "Северного потока - 2" не должны осуществляться во вред третьим странам. "Я неоднократно говорил российской стороне, что предпосылка "Северного потока - 2" - это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину", - отметил Габриэль. И в Москве, по его оценке, это понимают.

В целом министр считает, что санкционные ограничения показали свою бессмысленность и неэффективность. С их помощью Европа и США не смогли добиться прекращения конфликта в Донбассе. Единственным путем урегулирования ситуации Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему немецкий чиновник оценил позитивно. По его словам, только "сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения".

Если Россия согласится на размещение миротворцев в Донбассе, ее нужно будет за это поощрить путем частичной отмены санкций, заявил Габриэль. Звучащие из уст европейских и американских политиков утверждения о том, что сначала надо на 100% реализовать минские договоренности и только потом отменять санкции, глава германской дипломатии назвал "оторванными от жизни".

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович полагает, что твердая поддержка "Северному потоку - 2" со стороны Германии поможет проекту устоять под шквалом американских атак. "Попытки любым способом помешать строительству "Северного потока - 2" в Европе, безусловно, будут. Лобби США попытается распространить правила антимонопольного регулирования ЕС на подводную часть газопровода, но это сделать сложно - Еврокомиссия не может здесь действовать самостоятельно, без одобрения Совета ЕС. А в Евросовете сильны позиции Германии, потому вряд ли эти попытки будут успешными", - приводит слова эксперта "Экономика сегодня".