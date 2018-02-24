Кучма назвал Украину неполноценным государством

"Это ужас", - так бывший президент оценил текущее положение дел в стране

Кучма опасается, что из-за нынешней ситуации в экономике Украине скоро придется объявлять дефолт, если только на помощь не придет МВФ. Но такая помощь, как показывает жизнь, обходится стране в итоге очень дорого.

"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. Семьдесят пять процентов валового продукта – наши долги. Это ужас", – приводит слова экс-президента издание "Украина.ру".

На завершившейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках", и если бы Порошенко не поехал в Мюнхен, все забыли бы, что Украина находится на европейской карте, так наверняка бы и забыли. "Вот что страшно. И над этим надо думать", – предупреждает политик.

Кучма считает, что страну довели до ручки киевские власти и депутаты Рады. Сегодня, по его словам, они готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, мало интересуясь условиями жизни людей и состоянием украинской экономики.