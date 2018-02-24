СБУ пустила в дело ржавый крейсер "Украина"

Украина начинает готовиться к парламентским и президентским выборам, в связи с чем Киев усиливает борьбу с внешним врагом

Зампредседателя СБУ Виктор Кононенко заявил на брифинге об активизации спецслужб РФ. "Только в феврале Служба зафиксировала попытки России осуществить двенадцать таких провокаций", – подчеркнул он.

Кононенко поведал также, что в 2015 году российские спецслужбы якобы планировали в День Конституции Украины взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", чтобы запугать местное население (крейсер дислоцирован в Николаеве).

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал это заявление провокацией.

"У нас нет ни агентов, ни резидентов на территории Украины. Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности, в отличие от украинских властей. Поэтому все это - провокационные разговоры, при помощи которых пытаются еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами", – сказал парламентарий в беседе RT.

Он выразил уверенность, что киевские власти специально нагнетают обстановку в преддверии президентских выборов, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 с 1990 года находится на судостроительной верфи в Николаеве. Военным "Украина" оказалась не нужна, и корабль, скорее всего, распилят на металлолом.