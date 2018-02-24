СБУ пустила в дело ржавый крейсер "Украина"
Зампредседателя СБУ Виктор Кононенко заявил на брифинге об активизации спецслужб РФ. "Только в феврале Служба зафиксировала попытки России осуществить двенадцать таких провокаций", – подчеркнул он.
Кононенко поведал также, что в 2015 году российские спецслужбы якобы планировали в День Конституции Украины взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", чтобы запугать местное население (крейсер дислоцирован в Николаеве).
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал это заявление провокацией.
"У нас нет ни агентов, ни резидентов на территории Украины. Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности, в отличие от украинских властей. Поэтому все это - провокационные разговоры, при помощи которых пытаются еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами", – сказал парламентарий в беседе RT.Он выразил уверенность, что киевские власти специально нагнетают обстановку в преддверии президентских выборов, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.
Недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 с 1990 года находится на судостроительной верфи в Николаеве. Военным "Украина" оказалась не нужна, и корабль, скорее всего, распилят на металлолом.
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина