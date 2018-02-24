МИД РФ предупредил о гибельном сценарии для Донбасса и Киева

Остается слабая надежда, что западные кураторы Украины сумеют привести в чувство киевские власти

Сегодня на Украине вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса), 20 февраля подписанный президентом Петром Порошенко.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы названы "временно оккупированными территориями", а Россия – "государством-агрессором". Президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для ведения боевых действий на "оккупированных территориях". После внесения поправок из текста документа были удалены все упоминания о Минских соглашениях.

Принятие этого закона означает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины исключительно силой, заявили в МИД РФ.

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", – говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также выразили надежду, что западные кураторы Украины сумеют употребить свое влияние на Киев для того, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария.