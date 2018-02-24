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Украина присвоила заходившее в Крым иностранное судно

Судно Sky Moon. Фото: fleetmon.com
Конфискованный по решению суда сухогруз получат украинские военные

Задержанное в конце 2016 года украинскими пограничниками танзанийское судно Sky Moon передадут в распоряжение Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы.

Следовавшее из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты судно с грузом технической соды было задержано морской погранохраной Украины в ноябре 2016 года на Дунае. На борту находились девять членов экипажа, все – граждане Сирии.

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В отношении капитана составили обвинительный акт о контрабанде соды на сумму 18,5 млн гривен, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности. Всем им был запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В марте 2017 года Одесский суд постановил конфисковать судно.

В апреле 2014 года украинский кабмин объявил порты Крыма закрытыми. Любые суда не под украинским флагом, приблизившееся к полуострову, в Киеве считают "нарушителем норм международного права подрывающим суверенитет Украины", что "влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную".

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