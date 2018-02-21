В Вашингтоне надеются на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины

В Соединенных Штатах признают тот факт, что вооруженный конфликт между Незалежной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР невозможно разрулить исключительно с помощью оружия, которое украинская сторона с нетерпением ждет от заокеанских друзей. Да и оно попадет в руки военнослужащих ВСУ только частично бесплатно, вопреки радостным докладам президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, комментируя будущие поставки "Джавелинов" Киеву. По его словам, данным оружием американцы не ограничатся.

Он напомнил, что во времена администрации Барака Обамы Вашингтон оказывал Незалежной помощь, но действовало жесткое ограничение на летальное вооружение. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа это ограничение было снято, что позволило Америке расширить свои возможности в сфере поддержки Украине.

"Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию. Да, "Джавелины" будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем", – сказал Волкер.

При этом американец отметил, что США будут продолжать оказывать бесплатную помощь, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает.

Волкер исключил возможность военного решения конфликта на Донбассе. "Не стоит задача вернуть территорию с помощью этого оружия или решить конфликт – для этого у нас есть дипломатические переговоры, для этого мы договариваемся о миротворцах", – заявил он.

По его мнению, задача США – восстановление нормальных отношений Украины и России мирным путем.

"Наша задача – сделать так, чтобы в конце концов от решения конфликта выиграли все – и жители Донбасса, в том числе русскоязычные, и жители остальной части Украины – будь то русскоязычные или украиноязычные. Чтобы Украина и Россия восстановили нормальные отношения", – подчеркнул Волкер. Он убежден, что после этого сразу будут сняты антироссийские санкции.

Также спецпредставитель считает, что подписанный накануне Порошенко закон о реинтеграции Донбасса называет вещи своими именами: нет никакой "антитеррористической операцией" – это какая-то фантастика". "Происходит другое: украинская армия защищает свою землю от вооруженной агрессии. Это – чисто военная операция, и юридически признать это – тоже важно", – сказал американец.

И резюмировал по поводу минских соглашений: нечего их поминать во всех украинских законах. Точка.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак 7 февраля сообщил, что ПТРК "Джавелин" попадут в страну уже в 2018 году.