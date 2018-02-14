В Вашингтоне еще не определились со сроками поставок оружия Незалежной

Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что невозможно в настоящий момент точно сказать, когда именно Штаты предоставят Киеву американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", так как в Конгрессе продолжается процедура данного утверждения. Об этом она сообщила в ходе церемонии передачи ВСУ приборов ночного видения от правительства США.

"Не могу дать конкретный ответ, поскольку сам процесс проходит сейчас процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе и в Конгрессе", – так Йованович ответила на вопрос украинской службы "Радио Свобода".

В то же время начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отметил, что "по плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих".

По его словам, у армии здесь проблем нет, "поэтому мы ждем скорейшее завершение этой процедуры – передачи нам "Джавелинов"".

Ранее, министр обороны Степан Полторак говорил, что американские ПТРК прибудут на Украину уже в нынешнем году. Оборонный бюджет США на 2018-й предусматривает выделение Киеву $350 млн военной помощи, в том числе и возможность передачи летального оружия.

Сегодня же украинская армия получила от американцев 2500 приборов ночного видения на общую сумму $5 млн 800 тысяч.

По мнению Йованович, отныне "ВСУ и украинский народ" будут в безопасности в ночное время, также оборудование поможет лучше защищать границу Незалежной, пишет "112".

Муженко же гарантировал, что приборов хватит на 10 батальонов.

