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Киев потребовал от Москвы отремонтировать свои корабли

Фото: wikipedia.org
продолжениеНезалежная боится объявлять войну России
В Незалежной не хотят быть лохами, чтобы забирать назад раздербаненные военные суда

Россия должна вернуть оставленные Украиной в 2014 г. в Крыму корабли только через суд и предварительно их отремонтировав. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.

С таким рацпредложением он выступил в ходе допроса по делу о госизмене смещенного "революцией достоинства" президента Украины Виктора Януковича. Трансляцию его феерического выступления вел телеканал "112" из Оболонского районного суда Киева.

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"Есть такое понятие – Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, (десантный корабль) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" – считает генерал-полковник.


"Через суд отдадут отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", – убежден Коваль.

Тема ржавого украинского боевого флота была поднята президентом РФ Владимиром Путиным 11 января этого года во время общения с руководителями отечественных печатных СМИ. Он выразил готовность продолжить процесс возвращения кораблей и летных машин, приостановленный в связи с военной операцией Киева на Донбассе. Однако заметил тогда, что вооружение пребывает в "плачевном состоянии".

В свою очередь, глава МИД Незалежной Павел Климкин 22 января назвал трюком предложение Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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