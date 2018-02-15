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Россия должна вернуть оставленные Украиной в 2014 г. в Крыму корабли только через суд и предварительно их отремонтировав. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.
С таким рацпредложением он выступил в ходе допроса по делу о госизмене смещенного "революцией достоинства" президента Украины Виктора Януковича. Трансляцию его феерического выступления вел телеканал "112" из Оболонского районного суда Киева.
"Есть такое понятие – Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, (десантный корабль) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" – считает генерал-полковник.
"Через суд отдадут отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", – убежден Коваль.
Тема ржавого украинского боевого флота была поднята президентом РФ Владимиром Путиным 11 января этого года во время общения с руководителями отечественных печатных СМИ. Он выразил готовность продолжить процесс возвращения кораблей и летных машин, приостановленный в связи с военной операцией Киева на Донбассе. Однако заметил тогда, что вооружение пребывает в "плачевном состоянии".
В свою очередь, глава МИД Незалежной Павел Климкин 22 января назвал трюком предложение Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.
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