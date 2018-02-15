Постмайданная киевская власть признала превосходство боевого арсенала Москвы

На текущий момент времени Незалежная не может пойти войной на Россию, поскольку она обладает ядерным оружием. С такой сентенцией выступил в четверг, 15 февраля, в ходе допроса по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича секретарь СНБО Александр Турчинов. Его выступление транслировал телеканал "112".



"Кровавый пастор" сокрушается, что после ядерного разоружения в результате подписания Будапештского меморандума у Киева нет оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.

"Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда у нас есть боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, которого достаточно для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору", – заявил Турчинов.

Он добавил, что обращался за консультациями к "нашим партнерам", которые были гарантом во время подписания Будапештского договора (который, по его словам, стал "фейком"), на тему объявления войны, ему ответили, что не помогут ни вооружением, ни в военном плане, а лишь на дипломатическом уровне.

Судя по тому, что упоминаемый Турчиновым документ в 1994 году был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией, Киев поставили в нужные рамки Вашингтон и Лондон.

Также глава СНБО своеобразно прокомментировал на допросе, почему он не выехал в Крым перед историческим для крымчан референдумом и не обеспечил защиту и оборону полуострова.

"Видимо, русские этого ждали вместе с Януковичем, но я отвечал за всю Украину и честно выполнял свои обязанности. Я выполнял свои обязанности и председателя Верховной рады, и и. о. президента", – коряво оправдался на момент "Русской весны" в Крыму в 2014-ом украинский верховный главнокомандующий пан Турчинов.

Кроме того, он сообщил, что солгал украинцам, когда говорил, что армия защитит страну. Таким образом "кровавый пастор" ответил на реплику адвоката Януковича, который напомнил ему о заявлении о "полной боеготовности украинской армии" в марте 2014-го, пишет портал "Вести-Украина".

"Я должен был успокаивать людей и говорить, что армия нас защитит", – сказал Турчинов.

В стране, считает он, необходима была мобилизация, но этому мешала "разрушенная система военкоматов". Провести ее удалось 17 марта.

Напомним, в декабре прошлого года на подобном допросе бывший глава правительства, а ныне лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк расказал, что весной 2014-го Турчинов давал устное распоряжение украинским военнослужащим применять оружие в Крыму.

