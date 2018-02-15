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На текущий момент времени Незалежная не может пойти войной на Россию, поскольку она обладает ядерным оружием. С такой сентенцией выступил в четверг, 15 февраля, в ходе допроса по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича секретарь СНБО Александр Турчинов. Его выступление транслировал телеканал "112".
"Кровавый пастор" сокрушается, что после ядерного разоружения в результате подписания Будапештского меморандума у Киева нет оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.
"Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда у нас есть боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, которого достаточно для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору", – заявил Турчинов.
Он добавил, что обращался за консультациями к "нашим партнерам", которые были гарантом во время подписания Будапештского договора (который, по его словам, стал "фейком"), на тему объявления войны, ему ответили, что не помогут ни вооружением, ни в военном плане, а лишь на дипломатическом уровне.
Судя по тому, что упоминаемый Турчиновым документ в 1994 году был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией, Киев поставили в нужные рамки Вашингтон и Лондон.
Также глава СНБО своеобразно прокомментировал на допросе, почему он не выехал в Крым перед историческим для крымчан референдумом и не обеспечил защиту и оборону полуострова.
"Видимо, русские этого ждали вместе с Януковичем, но я отвечал за всю Украину и честно выполнял свои обязанности. Я выполнял свои обязанности и председателя Верховной рады, и и. о. президента", – коряво оправдался на момент "Русской весны" в Крыму в 2014-ом украинский верховный главнокомандующий пан Турчинов.
Кроме того, он сообщил, что солгал украинцам, когда говорил, что армия защитит страну. Таким образом "кровавый пастор" ответил на реплику адвоката Януковича, который напомнил ему о заявлении о "полной боеготовности украинской армии" в марте 2014-го, пишет портал "Вести-Украина".
"Я должен был успокаивать людей и говорить, что армия нас защитит", – сказал Турчинов.
В стране, считает он, необходима была мобилизация, но этому мешала "разрушенная система военкоматов". Провести ее удалось 17 марта.
Напомним, в декабре прошлого года на подобном допросе
бывший глава правительства, а ныне лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк
расказал, что
весной 2014-го Турчинов давал устное распоряжение украинским военнослужащим применять оружие в Крыму.
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